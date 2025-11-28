وہاڑی میں خواتین پر تشدد کے خلاف فورم اور آگاہی واک
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) سماجی تنظیم ایس پی او آواز ٹو کے زیر اہتمام محکمہ سوشل ویلفئیر کے تعاون سے فورم منعقد کیا گیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔
فورم میں خواتین پر تشدد، جنسی ہراسگی اور سماجی رویوں کے اثرات پر بات کی گئی۔ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن میاں نعیم عاصم، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مریم طارق، پروگرام منیجر صائمہ فیاض، کمیونٹی فسیلیٹر فرزانہ عنائت، سابق صدر پریس کلب شیخ خالد مسعود اور ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن افیسر منزہ کوثر سمیت دیگر ممبران نے فورم میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور 16 روزہ مہم کے آغاز پر زور دیا۔