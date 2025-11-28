صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
پل 14ٹھٹھہ صادق آباد روڈ کے 2حادثات،5افراد زخمی

جہانیاں (نمائندہ دنیا) پل 14 ٹھٹھہ صادق آباد روڈ پر دو مختلف ٹریفک حادثات میں پانچ افراد زخمی ہوگئے ۔ چک نمبر 138 کے قریب موٹر سائیکل میں دوپٹہ پھنسنے سے بستی ملوک کے رہائشی نوید احمد، اس کی بیوی نازیہ اور بیٹا علی زخمی ہوئے ، جنہیں 1122 کی ٹیم نے فوری طبی امداد فراہم کی۔

اسی علاقے میں چک نمبر 133 دس آر کے رہائشی دو لڑکے موٹر سائیکل سے پھٹہ رکشہ سے ٹکرا گئے ۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی۔ خوش قسمتی سے موٹر سائیکل سواروں نے رکشہ ڈرائیور کو معاف کردیا، حادثات میں کوئی جان لیوا نقصان نہیں ہوا۔

 

