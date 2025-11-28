وفاقی وزیر کا جلال پور سکول کا دورہ ،واٹر فلٹریشن پلانٹ دینے کا اعلان
جلال پورپیروالہ (نامہ نگار) وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمانی کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے ایم پی اے ملک لعل محمد جوئیہ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو کے ہمراہ جلال پور کے نواز شریف سکول آف ایمننس کا دورہ کیا۔
انہوں نے جدید کمپیوٹر لیب، تجرباتی لیب اور کلاس رومز میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر سکول اعجاز احمد نے جدید سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر نے طلباء کی زیادہ تعداد کے پیش نظر سکول میں فرسٹ اور سکنڈ شفٹ تدریسی عمل کی تجویز اور واٹر فلٹریشن پلانٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔، جسے ایم پی اے اور سکول انتظامیہ نے سرا