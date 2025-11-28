بھٹو خاندان نے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی:راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے موقع پر کہا کہ بھٹو خاندان نے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔
انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو اور محترمہ بی بی بینظیر نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دی۔ شیخ راشد اکرام نے مزید کہا کہ متعدد قوتوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر جماعت آج بھی زندہ ہے اور عوامی پارٹی کے طور پر اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہے ۔ قیادت نے جمہوریت کے تحفظ اور عوام کی خدمت کے لیے قربانیاں دیں۔