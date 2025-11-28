صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پرانے سامان کی نیلامی

  • ملتان
ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پرانے سامان کی نیلامی

9 بولی ہندگان میں غلام شبیر نے دو لاکھ 10 ہزار روپے سے کباڑ خریدا

 عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پرانے سامان کی نیلامی کا عمل باقاعدگی سے مکمل کر لیا گیا۔ نیلامی میں کل 9 بولی ہندگان نے حصہ لیا، جس میں سب سے زیادہ بولی دو لاکھ 10 ہزار روپے کی غلام شبیر تلمبہ نے دی اور وہ کباڑ کے مالک بنے ۔نیلامی کا عمل صدر ضلعی بورڈ مینجمنٹ محمد احمد رضا، سینیئر ایریا منیجر خانیوال عدیل احمد خان اور پرنسپل محمد عظیم کی زیر نگرانی شفاف طریقے سے منعقد ہوا، جس میں تمام شرکاء کو برابری کے مواقع فراہم کیے گئے ۔ قبل ازیں محمد احمد رضا نے نئے پرنسپل آفس کا افتتاح بھی کیا، جس میں ادارے کے اسٹاف اور معزز مہمانوں نے شرکت کی اور ادارے کی مزید بہتری اور ترقی کے عزم کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ