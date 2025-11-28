ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پرانے سامان کی نیلامی
9 بولی ہندگان میں غلام شبیر نے دو لاکھ 10 ہزار روپے سے کباڑ خریدا
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پرانے سامان کی نیلامی کا عمل باقاعدگی سے مکمل کر لیا گیا۔ نیلامی میں کل 9 بولی ہندگان نے حصہ لیا، جس میں سب سے زیادہ بولی دو لاکھ 10 ہزار روپے کی غلام شبیر تلمبہ نے دی اور وہ کباڑ کے مالک بنے ۔نیلامی کا عمل صدر ضلعی بورڈ مینجمنٹ محمد احمد رضا، سینیئر ایریا منیجر خانیوال عدیل احمد خان اور پرنسپل محمد عظیم کی زیر نگرانی شفاف طریقے سے منعقد ہوا، جس میں تمام شرکاء کو برابری کے مواقع فراہم کیے گئے ۔ قبل ازیں محمد احمد رضا نے نئے پرنسپل آفس کا افتتاح بھی کیا، جس میں ادارے کے اسٹاف اور معزز مہمانوں نے شرکت کی اور ادارے کی مزید بہتری اور ترقی کے عزم کا اظہار کیا۔