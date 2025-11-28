وہاڑی میں ریت مافیا کی غیر قانونی ٹیکس وصولی
ٹیکس اور بھتہ خوری سے تعمیراتی کام مفلوج، شہری، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ضلع وہاڑی میں معدنیات ٹیکس کے نام پر ریت مافیا نے کھلی لوٹ مار شروع کر رکھی ہے ۔ ایک ٹرالی ریت پر 300 فٹ کے حساب سے غیر قانونی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ، جبکہ ہر ٹرالی سے 6 سے 7 ہزار روپے تک بلیک ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ۔ٹھیکے دار اور پیٹی ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے شہری شدید متاثر ہیں اور تعمیراتی کام رک چکے ہیں۔ شہریوں نے کمشنر، ڈائریکٹر معدنیات، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے ، غیر قانونی ٹیکس ختم کرنے اور اصل نرخ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ریت مافیا کی من مانی پر قابو پایا جا سکے ۔