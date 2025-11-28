صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین اور غیر قانونی لوڈنگ کیخلاف کریک ڈاؤن

  • ملتان
ٹریفک قوانین اور غیر قانونی لوڈنگ کیخلاف کریک ڈاؤن

متعدد گاڑیاں اور ٹرک ضبط، ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کرلئے

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار) تونسہ موڑ تھانہ صدر کی حدود میں پولیس گشت کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی لوڈنگ کے متعدد واقعات میں کارروائی کی گئی۔ پولیس نے متعدد گاڑیوں اور ٹرکوں کو تیز رفتاری، غیر معیاری ایندھن کے استعمال اور غیر قانونی لوڈ کے ساتھ روکا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہائی ایس نمبر 278/BMA گاڑی کے ڈرائیور نے غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر استعمال کیا جو انسانی جان کے لیے خطرناک تھا۔ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیوروں سمیت تمام مشکوک گاڑیوں کو پولیس نے قبضے میں لے کر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے اور قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانہ بھیج دیا گیا۔ تمام ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔

