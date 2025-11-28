کوٹ ادو :ایک ہی رات میں مویشی چوری کے دو واقعات
چور محنت کشوں کے بھانوں سے لاکھوں مالیت کی بکریاں چرا کر لے گئے
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) تھانہ دائرہ دین پناہ اور سٹی کوٹ ادو کی حدود میں ایک ہی رات میں مویشی چوری کے دو واقعات پیش آئے ۔ پہلے واقعے میں بستی ڈھڈی موضع احسانپور کے فیاض ڈھڈی نے بتایا کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھر کے ساتھ بنائے بھانے میں مویشی باندھ کر سو گئے ۔ صبح نماز کے وقت انہوں نے ایک شاخ بکرا مالیتی 70 ہزار روپے ناموجود پایا۔دوسرے واقعے میں موضع سدھاری کے سجاد کمار نے بتایا کہ دو بکریاں مالیتی 70 ہزار روپے رات میں چوری ہو گئیں۔ دونوں واقعات میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں مویشی چرا کر فرار ہوئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات پر مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔