سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ،مکان اور مسجد گرنے کا خدشہ
گندے پانی میں مچھر اور مکھیوں کی بہتات، سانس لینا مشکل ہو گیا
گگومنڈی (نامہ نگار) کالو کالونی میں نکاسی آب کی خراب موٹر اور بند گٹر کے باعث گلیاں اور بازار گندے پانی سے بھر گئے ہیں۔ مکینوں کے مطابق گزشتہ دو ماہ سے ڈسپوزل کی موٹر خراب ہے لیکن ضلع کونسل کے افسران نے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا۔ گندے پانی میں مچھر اور مکھیوں کی بہتات کے باعث سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور متعدد بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا سے فوری اصلاح اور گندے پانی کے نکاسی کے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مکانات اور مسجد محفوظ رہ سکیں اور مزید نقصان سے بچا جا سکے ۔