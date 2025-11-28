میپکو نے سات سرکلز کو 8832 نئے میٹر جاری
جلنے اور خراب میٹرز کی فوری تبدیلی کیلئے سرکلز کو سنگل فیز میٹرز فراہمی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے جلنے اور خراب ہونے والے زیر التواء میٹرز کی فوری تبدیلی کیلئے سات آپریشن سرکلوں کو 8832 سنگل فیز سٹیٹک میٹرز فراہم کر دیئے ہیں۔ ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال کی جانب سے جاری کردہ ایلوکیشن کے مطابق جولائی 2025ء کے دوران جلنے والے زیر التواء میٹرز کی تبدیلی کیلئے 1500 جبکہ اگست 2025ء کے اختتام تک 7332 خراب میٹرز کی تبدیلی کیلئے نئے میٹرز جاری کئے گئے ہیں۔جاری کردہ تفصیلات کے مطابق میپکو ملتان سرکل کو 124، ڈیرہ غازی خان سرکل کو 292، وہاڑی سرکل کو 17، بہاولپور سرکل کو ایک، ساہیوال سرکل کو 740، رحیم یارخان سرکل کو 1141 جبکہ مظفرگڑھ سرکل کو 6517 سنگل فیز سٹیٹک میٹرز فراہم کئے گئے ہیں۔اس موقع پر سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ریجنل سٹور ملتان سے فوری طور پر میٹرز حاصل کریں اور خراب اور جلنے والے میٹرز کی تبدیلی کا عمل جلد مکمل کریں۔ اس کے ساتھ میٹرز کی تنصیب اور تبدیلی کی رپورٹس فوری طور پر ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے تاکہ صارفین کو درپیش مشکلات کا بروقت ازالہ ممکن بنایا جا سکے ۔میپکو حکام کے مطابق نئے میٹرز کی مرحلہ وار فراہمی سے نہ صرف زیر التواء میٹرز کی تبدیلی کا عمل تیز ہوگا بلکہ صارفین کو درست اور شفاف بلنگ کی سہولت بھی مل سکے گی۔