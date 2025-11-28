اذان سے پہلے درود پڑھنے پر مقدمہ، پاسبان اہلسنت کا احتجاج
حکومت فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے :اورنگزیب نظامی
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) گوجرہ میں اذان سے قبل درودِ پاک پڑھنے پر مؤذن کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے واقعے نے مذہبی حلقوں میں شدید ردعمل پیدا کر دیا۔ واقعہ سامنے آنے پر تحریک پاسبانِ اہلِ سنت نے ہنگامی پریس کانفرنس کی جس میں صدر سردار اورنگزیب نظامی ایڈووکیٹ اور دیگر راہنماؤں نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار اورنگزیب نظامی ایڈووکیٹ نے کہا کہ درودِ پاک پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ، اس عمل پر مقدمہ کا اندراج نہ صرف قابلِ مذمت بلکہ مذہبی آزادی پر حملہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائے ۔پاسبان اہلِ سنت کے رہنماؤں نے واضح کیا کہ درودِ پاک کی آوازیں بند نہیں کی جا سکتیں، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ایمان کی علامت ہیں۔ شرکاء نے واقعے کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو فی الفور روکا جائے ۔