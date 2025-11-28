مچھلی بازار میں جعلی مصالحے کا گرائنڈنگ یونٹ پکڑاگیا
100 کلو غیر معیاری مصالحہ اور جعلی پیکنگ میٹریل ضبط، مقدمہ درج
بورے والا (نمائندہ دنیا ) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جمال پلازہ مچھلی بازار میں کارروائی کرتے ہوئے معروف برانڈز کے نام پر جعلی مصالحے بنانے والے گرائنڈنگ یونٹ کو پکڑ لیا۔ حکام کے مطابق یونٹ میں کھلے مصالحوں کی غیر قانونی پیکنگ کی جاتی تھی۔ موقع سے 100 کلو گرام غیر معیاری مصالحہ اور بڑی تعداد میں جعلی پیکنگ میٹریل ضبط کیا گیا۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے مصالحوں کے سیمپل لیبارٹری بھیج دیے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔ ملزم کے خلاف جعل سازی اور دھوکہ دینے کے الزامات میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاکہ صارفین کو محفوظ خوراک فراہم کی جا سکے اور غیر معیاری مصنوعات کے کاروبار پر کریک ڈاؤن جاری رہے ۔