پیرا فورس کی کارروائی،18سال سے زیر قبضہ اراضی واگذار

  • ملتان
قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی :ایس ڈی ای او پیرا خورشید ملک

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر پیرا فورس کی کارروائیاں قبضہ مافیا کے خلاف بلا تعطل جاری ہیں۔ پیرا فورس مظفرگڑھ نے تحصیل مظفرگڑھ کے موضع حاجی میتلہ میں ڈگری دار ظفر حسین کی تقریباً 18 سال سے زیرِ قبضہ زمین کو عدالتی حکم کے مطابق قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ظفر حسین اور اہل علاقہ نے قبضہ مافیا سے زمین واگزار کروانے پر پیرا فورس کی کارکردگی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات کے مطابق قانون کے دائرے میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی تاکہ عوام کو ان کے جائز حقوق دلوائے جا سکیں۔

 

