کوٹ ادو :زمین پر غیر قانونی قبضہ اور تعمیرات کی کوشش
اعلیٰ حکام فوری کارروائی اور زمین واگزار کروائیں :متاثرہ شہری کا مطالبہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) کوٹ ادو کے نواحی علاقہ موضع شادی خان چاہ عظمت والا کے رہائشی محمد اقبال نے بتایا کہ عبدالمجید سمیت چند افراد مبینہ طور پر قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر اس کی ملکیتی زمین پر ہل چلا کر بھٹہ خشت سے غیر قانونی تعمیرات شروع کر دی ہیں۔ دوران کارروائی اسے قتل کی دھمکیاں اور ذہنی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔محمد اقبال نے معاملہ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کے نوٹس میں لاتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات اور فوری کارروائی کی درخواست کی ہے ۔ سائل نے بتایا کہ 6 نومبر کو بھی زمین کی تقسیم کے لیے درخواست دی گئی تھی اور 14 نومبر کو حکم جاری ہوا تھا کہ 15 یوم میں تقسیم عمل میں لائی جائے ، مگر مذکورہ افراد نے دوبارہ غیر قانونی کام شروع کر دیا۔ پولیس تھانہ سٹی کوٹ ادو موقع پر پہنچ کر تعمیرات روکنے میں کامیاب ہوئی۔ محمد اقبال نے اعلیٰ حکام سے استدعا کی ہے کہ زمین فوری طور پر واگزار کرائی جائے اور قانونی طریقے سے اس کا حق واپس دلایا جائے ۔