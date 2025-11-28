صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد سموگ آپریشن،متعدد بار بی کیو پوائنٹس سیل

  • ملتان
انسداد سموگ آپریشن،متعدد بار بی کیو پوائنٹس سیل

دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے سکشن ہڈس کی انسٹالیشن لازمی قرار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر سموگ پیدا کرنے والے باربی کیو پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف ادارہ تحفظ ماحول نے ایکشن لیا۔ سموگ کنٹرول کے لیے لازمی سکشن ہڈ سسٹم انسٹال نہ کرنے پر فورٹ ریسٹورنٹ، این ایم سی ہوٹل، سڑک کنارے اور پشاوری تکا پوائنٹ کے باربی کیو ایریاز کو سیل کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب نے باربی کیو پوائنٹس سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے سکشن ہڈس کی انسٹالیشن لازمی قرار دی ہے اور مقررہ مدت کے بعد عدم عملدرآمد کرنے والے پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ اقدام صحت مند ماحول کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ