انسداد سموگ آپریشن،متعدد بار بی کیو پوائنٹس سیل
دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے سکشن ہڈس کی انسٹالیشن لازمی قرار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر سموگ پیدا کرنے والے باربی کیو پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف ادارہ تحفظ ماحول نے ایکشن لیا۔ سموگ کنٹرول کے لیے لازمی سکشن ہڈ سسٹم انسٹال نہ کرنے پر فورٹ ریسٹورنٹ، این ایم سی ہوٹل، سڑک کنارے اور پشاوری تکا پوائنٹ کے باربی کیو ایریاز کو سیل کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب نے باربی کیو پوائنٹس سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے سکشن ہڈس کی انسٹالیشن لازمی قرار دی ہے اور مقررہ مدت کے بعد عدم عملدرآمد کرنے والے پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ اقدام صحت مند ماحول کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا۔