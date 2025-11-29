میپکو میں لائن سٹاف کی حفاظتی چیکنگ کی گئی
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل ساہیوال، ناصر محمود فانی کی ہدایت پر لائن سٹاف کی حفاظت اور کام کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے مختلف مقامات پر سیفٹی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران فیلڈ میں جاری سرگرمیوں، کام کے طریقہ کار اور حفاظتی اصولوں کی پابندی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل ساہیوال، ناصر محمود فانی کی ہدایت پر لائن سٹاف کی حفاظت اور کام کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے مختلف مقامات پر سیفٹی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران فیلڈ میں جاری سرگرمیوں، کام کے طریقہ کار اور حفاظتی اصولوں کی پابندی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔