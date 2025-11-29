صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو میں لائن سٹاف کی حفاظتی چیکنگ کی گئی

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل ساہیوال، ناصر محمود فانی کی ہدایت پر لائن سٹاف کی حفاظت اور کام کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے مختلف مقامات پر سیفٹی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران فیلڈ میں جاری سرگرمیوں، کام کے طریقہ کار اور حفاظتی اصولوں کی پابندی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

