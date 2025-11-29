میپکو صارفین کیلئے معیاری اور بروقت سروس ترجیح قرار ،جواد منصور
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف انجینئر/کسٹمر سروسز ڈائریکٹر میپکو سید جواد منصور احمد نے کہا ہے کہ میپکو کا اصل تشخص صارفین کو بروقت اور۔۔۔
معیاری سروس فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میپکو کی پالیسی کے مطابق شفافیت، کارکردگی میں بہتری اور صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔ فیڈر وائز مانیٹرنگ تیز کی جائے اور نقصانات پر قابو پانے کے لئے خصوصی ٹیموں کو فعال کیا جائے ۔انہوں نے یہ بات اپنے خانیوال سرکل کے دورے کے دوران سپریٹنڈنگ انجینئر آپریشن خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل سے ملاقات میں کہی۔ چیف انجینئر نے کہا کہ ریکوری میں بہتری میپکو کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے ۔