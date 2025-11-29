صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو صارفین کیلئے معیاری اور بروقت سروس ترجیح قرار ،جواد منصور

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف انجینئر/کسٹمر سروسز ڈائریکٹر میپکو سید جواد منصور احمد نے کہا ہے کہ میپکو کا اصل تشخص صارفین کو بروقت اور۔۔۔

 معیاری سروس فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میپکو کی پالیسی کے مطابق شفافیت، کارکردگی میں بہتری اور صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔ فیڈر وائز مانیٹرنگ تیز کی جائے اور نقصانات پر قابو پانے کے لئے خصوصی ٹیموں کو فعال کیا جائے ۔انہوں نے یہ بات اپنے خانیوال سرکل کے دورے کے دوران سپریٹنڈنگ انجینئر آپریشن خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل سے ملاقات میں کہی۔ چیف انجینئر نے کہا کہ ریکوری میں بہتری میپکو کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے ۔

 

