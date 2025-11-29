صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن ٹیکنالوجی میپکو انجینئر محمد اصغر گھلو نے کہا ہے کہ میپکو کا اے ایم آئی سسٹم ادارے کی شفافیت اور صارفین کو معیاری خدمات کی فراہمی کا بنیادی ستون ہے ۔ ۔۔۔

انہوں نے کہا کہ تمام افسروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کی بہتری، خامیوں کے خاتمے اور فیلڈ سٹاف کی تربیت کو اولین ترجیح دیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی غفلت یا ناقص کارکردگی ناقابل قبول ہوگی۔ریجنل منیجر ایم اینڈ ٹی فرسٹ ریجن انجینئر اشرف محمود، فیصل ممتاز قریشی اور قیصر نقوی کے ہمراہ انہوں نے بوسن روڈ، قصبہ مڑل، ممتاز آباد اور غلہ منڈی سب ڈویژنز میں ڈیٹا ارسال نہ کرنے والے میوٹ میٹرز اور اے ایم آئی پورٹل اپڈیٹس کا جائزہ لیا۔

 

