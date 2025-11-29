صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعبہ اردو میں یومِ اقبال پر پوسٹر سازی مقابلہ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)شعبۂ اردو میں یومِ اقبال کی مناسبت سے طلبہ و طالبات کے مابین علامہ محمد اقبال کی بچوں کے لئے لکھی گئی نظموں کی تصویری پیش کش پر مبنی پوسٹر سازی کا ایک خصوصی مقابلہ منعقد کیا گیا۔۔۔۔

 اس مقابلے کا مقصد طلبہ میں اقبالی فکر، جمالیاتی ذوق اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔مقابلے میں شریک طلبہ نے کینوس اور چارٹس پر آرکیلک کلرز، پنسل کلرز اور گرافک ڈیزائننگ کے امتزاج سے علامہ اقبال کی منتخب نظموں کو نہایت عمدگی سے مصور کیا۔ ہر طالب علم نے اپنی تخلیق کے پس منظر، نظم کے مرکزی خیال اور اس کے اخلاقی و تربیتی پیغام کی مختصر وضاحت بھی پیش کی۔پروگرام کے دوران اقبالیاتِ اطفال کے اہم پہلو خصوصاً جذبۂ خودی، کردار سازی، بلند حوصلگی اور حکمت آموز سبق کو نمایاں کیا گیا۔

 

