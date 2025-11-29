صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز کی تیاری، پنجاب بیس بال ٹیم کا کیمپ جاری

  • ملتان
نیشنل گیمز کی تیاری، پنجاب بیس بال ٹیم کا کیمپ جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)35ویں نیشنل گیمز، جو آئندہ ماہ کراچی میں شیڈول ہیں، کی تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب بیس بال ٹیم کا تربیتی کیمپ قاسم باغ سٹیڈیم میں جاری ہے ۔۔۔۔

نائب صدر پاکستان فیڈریشن بیس بال محمد جمیل کامران نے کیمپ کا تفصیلی دورہ کیا جہاں انہوں نے کھلاڑیوں کی پریکٹس سیشن کا معائنہ کیا اور ان سے تربیتی امور پر بات چیت بھی کی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد جمیل کامران نے کہا کہ کھیل معاشرے کا اہم ستون ہیں اور نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف لانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کھیلوں سے وابستہ رہتے ہیں وہ ذہنی و جسمانی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔

 

