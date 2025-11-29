تنظیم مغلیہ وہاڑی کی امداد کمیٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان
وہاڑی (خبرنگار )تنظیم مغلیہ وہاڑی کا ماہانہ اجلاس وہاڑی جمخانہ میں منعقد ہوا جس کی صدارت صدر تنظیم مغلیہ محمد امتیاز مغل نے کی۔۔۔۔
اجلاس میں تنظیم مغلیہ وہاڑی کی جانب سے امداد کمیٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ کمیٹی ہر موصول ہونے والی درخواست کی مکمل تصدیق کرے گی تاکہ حقیقی مستحقین تک امداد یقینی طور پر پہنچائی جا سکے ۔مزید برآں، موصول شدہ اہم درخواستِ امداد پر تفصیلی بحث ہوئی اور آئندہ فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم مشاورت کی گئی۔ صدر تنظیم مغلیہ امتیاز مغل نے فلاحی سرگرمیاں مزید بڑھانے اور میڈیکل کیمپ لگانے کے حوالے سے دوستوں سے مشاورت کی ، آئندہ ہونے والی سرگرمیوں کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔