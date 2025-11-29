صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کھیلوں کے فروغ کیلئے کوشاں،امان اللہ مانی

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) سابق ممبر بورڈ آف گورنر وہاڑی جمخانہ کلب چوہدری امان اللہ مانی نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کے لیے خطیر رقم خرچ کر رہی ہے ۔۔۔۔

 کھیلتا پنجاب اور پنجاب گیمز جیسے میگا ایونٹس کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے اور شہر و ملک کا نام روشن کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔یہ بات انہوں نے داتا فٹبال کلب وہاڑی کے زیر اہتمام 21 ویں سالانہ داتا فٹبال ٹورنامنٹ کے میچز میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے دوران کہی۔ ٹورنامنٹ میں جیتنے والی ٹیمیں کوارٹر فائنل مرحلے میں کوالیفائی کر چکی ہیں۔ گراونڈ آمد پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور دونوں ٹیموں کے ساتھ تعارف کروایا گیا۔

 

