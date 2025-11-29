صوبائی محتسب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار
وہاڑی (خبرنگار) ریجنل دفتر صوبائی محتسب پنجاب کے زیر اہتمام گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول وہاڑی میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔
سیمینار میں ایڈوائزر عالمگیر احمد خان نے صوبائی محتسب کے اغراض و مقاصد، فراہم کی جانے والی سروسز، شکایات کے اندراج اور اُن کے مؤثر حل کے طریقہ کار کے بارے میں شرکاء کو تفصیلی آگاہی دی۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے میں سائلین کے مسائل کے حل اور شہریوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے صوبائی محتسب پنجاب کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ دفتر محتسب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے دن رات کام جاری ہے ۔