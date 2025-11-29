صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر اور اس کی بیوی کو لوٹنے والا ڈاکوگرفتار

  • ملتان
بورے والا(سٹی رپورٹر ،نمائند ہ دنیا)تاجر اور اس کی بیوی کو لوٹنے والے ڈاکو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ،ملزم نے اے سی موڑ کے قریب ایک اور واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔۔۔

 تو تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے تعاقب کر کے چند منٹ کے اندر قابو کر لیا۔ ڈاکو کی شناخت عبداللہ جٹ سکنہ چنوں موڑ 515 ای بی بوریوالا کے نام سے ہوئی ہے ، تلاشی لینے پر اس کی جیب سے اسی تاجر کا شناختی کارڈ برآمد ہوا جسے دو روز قبل اس نے اسلحہ کے زور پر اس وقت لوٹ لیا تھا جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ جا رہا تھا۔ ڈاکو نے تاجر کے ساتھ غلیظ زبان کا استعمال کیا اور 50 ہزار روپے نقدی و موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا تھا ۔دریں اثناء پٹرولنگ پولیس مانا موڑ نے شراب کے نشہ میں دھت غل غپاڑہ کرتے ہوئے دو ملزموں علی عباس اور وقار کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 

