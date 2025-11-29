صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف جرائم میں ملوث افراد کیخلاف الگ الگ مقدمات درج

  • ملتان
مختلف جرائم میں ملوث افراد کیخلاف الگ الگ مقدمات درج

جلال پورپیروالا(نامہ نگار)پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث افراد کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کرلئے ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ٹریفک وارڈن محمد اقبال نے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹرسائیکل چلانے خان بیلہ کے نعیم کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کروادیا ہے ۔مزید برآں ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن جلال پور نے بہادرپور کے رشید کے خلاف بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج کرادیا ہے ۔دریں اثنا ئموضع کوٹلی عادل کی بستی صابو والی میں آصف نذیر کے بھانہ سے چوروں نے 20 کبوتر اور اعلیٰ نسل کے ،4 مرغے چوری کرلئے ۔آصف نذیر کی درخواست پر پولیس نے چوروں کے خلاف مقدمہ درج کردیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی عدم فراہمی :38ہزار سکولوں میں تعمیراتی کام التوا کا شکار

نیلا گنبد برسوں بعد اصل حالت میں منظرعام پر

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج جاری

ناصر باغ میں 123چھوٹے بڑے درختوں کی منتقلی

فوڈاتھارٹی کارروائی ،300لٹر مضر صحت دودھ تلف

پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسو سی ایشن کاسپورٹس گالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن