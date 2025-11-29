مختلف جرائم میں ملوث افراد کیخلاف الگ الگ مقدمات درج
جلال پورپیروالا(نامہ نگار)پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث افراد کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کرلئے ۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ٹریفک وارڈن محمد اقبال نے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹرسائیکل چلانے خان بیلہ کے نعیم کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کروادیا ہے ۔مزید برآں ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن جلال پور نے بہادرپور کے رشید کے خلاف بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج کرادیا ہے ۔دریں اثنا ئموضع کوٹلی عادل کی بستی صابو والی میں آصف نذیر کے بھانہ سے چوروں نے 20 کبوتر اور اعلیٰ نسل کے ،4 مرغے چوری کرلئے ۔آصف نذیر کی درخواست پر پولیس نے چوروں کے خلاف مقدمہ درج کردیا ہے ۔