مسلح افراد کی خواجہ سراء سے اجتماعی زیادتی،سونا،نقدی چھین کر فرار

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی کوٹ ادو کے علاقے بستی پرہاڑشرقی بستی چنڑ میں دو مسلح افراد نے خواجہ سراء شراف علی کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ ملزموں معظم علی چنڑ اور احمد چنڑ نے ۔۔۔

اسلحہ کے زور پر گھر میں داخل ہو کر شراف علی اور اس کے ساتھیوں پر تشدد کیا اور شراف علی کو فرش پر گرا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دوران واردات موبائل فون سے زیادتی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ملزم سونے کی چین، بالیاں اور نقدی 73 ہزار روپے بھی چھین کر فرار ہو گئے اور جاتے وقت جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ متاثرہ خواجہ سراء کی تحریری درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

