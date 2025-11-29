صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لینڈ مافیا کی وکیل کے پلاٹ پر قبضہ کی کوشش، دھمکیاں

  • ملتان
لینڈ مافیا کی وکیل کے پلاٹ پر قبضہ کی کوشش، دھمکیاں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)قبضہ گروپ کی وکیل کوپلاٹ کے تنازعہ پردھمکیاں،قبضے کی کوشش۔ ۔۔۔

تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ وارڈ نمبر 1 کے رہائشی کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے متن کے مطابق وارڈ نمبر 1 غلام ربانی نے بتایا کہ وہ کچہری میں وکالت کرتا ہے اور اس نے کچھ عرصہ قبل سکنہ پرانی سبزی منڈی نور شاہ روڈپرسیرانی چوک کے رانا قیصر،محسن اورسجاد حسین سے 20 مرلے اور 10 مرلے کے 2پلاٹ خریدے تھے ،وقوعہ کے روز وہ فخر امام اور زبیر کے ہمراہ اپنے پلاٹ پر موجود تھا کہ ملزم اسلحہ سمیت پہنچے ،پستول تان کر قتل کی دھمکیاں دیں اور کہا وہ اس کے رقبے اور پلاٹوں پر قبضہ کریں گے ، بعدازاں ملزموں نے فون پربھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔

 

