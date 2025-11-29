منشیات فروش گرفتار، 1کلوہیروئن برآمد
شجاع آباد(نامہ نگار)تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد ہیروئین بر آمد کرلی ۔ ۔۔۔
تفصیل کے مطابق ایس پی صدر ڈویژن ملتان ڈاکٹر خدیجہ عمر کی ہدایات پر ڈی ایس پی ضیاء اﷲ خان کے زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ رمضان دلدار نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام اکبر اور کانسٹیبلان ریاض، عارف، عمر وڈا اور ڈرائیور ارشد کے ہمراہ اڈا پیر غائب سے مدنی بھٹہ نامی بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1010 گرام ہیروئین برآمد کرلی۔منشیات فروش کے خلاف تھانہ صدر میں زیر دفعہ 9-C مقدمہ درج کر لیا گیا۔