گگومنڈی میں ناقص پٹرول کی فروخت، پیمانے بھی کم
ملاوٹی پٹرول وڈیزل کے استعمال سے گاڑیاں کھٹارا،دھویں سے فضاآلودہ
گگومنڈی(نامہ نگار)ناقص پٹرول کم پیمانے ،انتظامیہ بااثرپٹرول پمپ مالکان کے سامنے بے بس۔ملاوٹ شدہ پٹرول اورڈیزل کے استعمال سے گاڑیاں کھٹارابن گئیں، دھوئیں سے فضاآلودہ۔تفصیلات کے مطابق گگومنڈی کے شیخ فاضل روڈ،عارفوالاروڈ،اڈاکواٹر،اڈاشاہ جنید ،مانا موڑ پرموجودپٹرول پمپس پرانتہائی ناقص اور ملاوٹ شدہ پٹرول وڈیزل کی فروخت کھلے عام جاری ہے ،اس کے علاوہ گگومنڈی شہرمیں تمام پٹرول پمپس پرپیمانے بھی کم ہیں ،ناقص اورملاوٹ شدہ پٹرول وڈیزل استعمال کرنے کیوجہ سے گاڑیاں کھٹارابن رہی ہیں جبکہ گاڑیوں کے دھویں سے فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہورہاہے ۔شہریوں کاکہناتھاکہ شکایات کے باوجودانتظامیہ بااثرپٹرول پمپ مالکان کے سامنے مکمل طورپربے بس دکھائی دے رہی ہے اور کارروائی سے گریزاں ہے ،ڈپٹی کمشنروہاڑی سے اپیل ہے کہ فوری نوٹس لیکر بھرپور کریک ڈاؤن شروع کیا جائے ۔