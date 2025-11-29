جہانیاں ، گیس پریشرمیں کمی، شہریوں کو مشکلات کاسامنا
بڑی وجہ کمپریسرکا غیرقانونی استعمال ، متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں اور گردو نواح میں گیس پریشر میں مسلسل کمی نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ کم پریشر کے باعث گھروں میں ناشتہ اور دوپہر و رات کے کھانے کی تیاری مشکل ہو گئی ہے ، جبکہ بچے بغیر ناشتے کے سکول جانے پر مجبور ہیں۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ گیس پریشر میں کمی کی بڑی وجہ بعض گھروں میں نصب غیرقانونی کمپریسر ہیں جو گیس کو اپنی طرف کھینچ کر دیگر گھروں میں فراہمی تقریباً بند کر دیتے ہیں۔ چند افراد کے کمپریسر لگانے سے پوری گلیوں اور محلوں میں گیس ناپید ہو جاتی ہے ، اور انتظامیہ ابھی تک خاموش ہے ۔اہلِ علاقہ نے سوئی گیس کے جہانیاں آفس اور متعلقہ افسروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ گیس پریشر بہتر بنایا جائے ، لو پریشر ختم کیا جائے اور غیر قانونی کمپریسر استعمال کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، تاکہ شہریوں کی روزمرہ زندگی معمول کے مطابق ہو سکے ۔