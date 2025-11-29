صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگومنڈی میں جعلی عاملوں کی بھر مار،لوٹ مار عروج پر

  • ملتان
گگومنڈی میں جعلی عاملوں کی بھر مار،لوٹ مار عروج پر

کاروباری بندش ، کالا جادو کا توڑ کے دعوؤں پر مشتمل بڑے پینا فلیکس آویزاں

 گگومنڈی (نامہ نگار) گگومنڈی اور اس کے نواحی علاقوں میں جعلی عاملوں کے آستانوں کی بھرمار نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔ ان آستانوں پر سادہ لوح مرد و خواتین سے لوٹ مار کی جا رہی ہے مختلف مقامات پر شادی میں رکاوٹ، محبوب قدموں میں، کاروباری بندش اور کالا جادو کے توڑ کے دعوؤں پر مشتمل بڑے پینا فلیکس آویزاں ہیں جن کے ذریعے شہریوں کو ورغلایا جاتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق مغل پورہ چوک، بستی محمد پورہ، شاہ جنید، اڈا کوارٹر، چک نمبر 187ای بی، 223ای بی، 283ای بی، 365ای بی سمیت مختلف علاقوں میں متعدد جعلی پیروں نے آستانے قائم کر رکھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان مقامات پر آنے والے افراد سے بھاری رقوم بٹوری جاتی ہیں اور مختلف حربوں سے انہیں ذہنی طور پر یرغمال بنا لیا جاتا ہے ۔ ۔شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ گگومنڈی اور گردونواح میں قائم ان جعلی آستانوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ معصوم عوام کو مزید استحصال اور ہراسگی سے بچایا جا سکے ۔

 

