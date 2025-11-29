صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی سپورٹس گراؤنڈ کاتعمیراتی کام مزید تیزکرنے کا حکم

  ملتان
وہاڑی سپورٹس گراؤنڈ کاتعمیراتی کام مزید تیزکرنے کا حکم

3 کروڑ روپے لاگت آئے گی،کھیلوں کو فروغ ملے گا، ڈی سی عمرانہ توقیر

وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے 63 ڈبلیو بی میں ملٹی پرپز سپورٹس گراؤنڈ کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کام اور مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گراؤنڈ کے آپریشن اینڈ میٹیننس پلان، باؤنڈری وال، گیٹ، کمروں، واش رومز، پارکنگ ایریا، اوپن ایئر جم، واٹر سپلائی اور دیگر جاری کاموں کا بغور معائنہ کیا ، متعلقہ افسروںے منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ دی۔ عمرانہ توقیر نے سپورٹس گراؤنڈ کے تعمیراتی کام میں مزید تیزی لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وین کے مطابق کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں اور منصوبے پر 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپورٹس گراؤنڈز نوجوانوں کو صحت مند، محفوظ اور معیاری سرگرمیوں کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہیں اور نئے گراؤنڈ کی تعمیر سے علاقے میں کھیلوں کی ترقی کے ساتھ صحت مند معاشرتی ماحول کو فروغ ملے گا۔

 

