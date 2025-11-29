انتظامیہ شہریوں کو صاف ، محفوظ ماحول فراہم کرنے کیلئے متحرک
ڈی سی مظفر گڑھ کا مین بازار، فیاض پارک اور دیگر مقامات پر سہولتوں کا جائزہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہریوں کو صاف ستھرا ماحول اور زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کیلئے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے صفائی ستھرائی اور غیر قانونی تجاوزات کا جائزہ لینے کیلئے مین بازار اور فیاض پارک کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے فیاض پارک میں صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔انہوں نے کچہری چوک ریڑھی بازار میں پھلوں کے نرخ نامے چیک کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سرکاری نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔تمام دکاندار نمایاں جگہوں پر آویزاں کریں۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فناس و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ انعم حفیظ بھی موجود تھیں۔بعد از ڈپٹی کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے سنٹر میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔انہوں نے افسروں و عملہ کی حاضری بھی چیک کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اراضی ریکارڈ سنٹر میں آئے سائلین کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے ، کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔