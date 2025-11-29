جہانیاں ہسپتال میں نزلہ ،بخار، کھانسی کی ادویات نایاب
قلت یا مصنوعی بحران،مریض بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور
جہانیاں (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت خانیوال کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے بلند و بانگ حکومتی دعوے ایک بار پھر غیر مؤثر ثابت ہوگئے ۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیاں میں نزلہ، بخار اور کھانسی سمیت بنیادی امراض کی ادویات کی شدید قلت ، مریض ہسپتال آنے کے باوجود علاج کے بجائے پرچیاں لے کر بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔علاقہ 144 ڈبلیو بی کے رہائشی محمد بلال نے بتایا کہ وہ اپنے تین سالہ بیٹے عریب کو بخار کے علاج کیلئے لایا مگر ڈاکٹرز نے علاج شروع کرنے سے پہلے تمام ادویات بازار سے لانے کی ہدایت دی جس سے غریب مریضوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث نجی میڈیکل سٹورز سے ادویات خریدنا ان کی استطاعت سے باہر ہے مگر ہسپتال میں ادویات دستیاب نہ ہونے کے باعث مجبوری کے تحت وہ یہ خرچ اٹھا رہے ہیں۔شہریوں نے الزام عائد کیا کہ فارمیسی عملہ مبینہ طور پر سرکاری ادویات کی بوگس انٹریاں کرکے خوردبرد کر رہا ہے جبکہ عملی طور پر مریض علاج کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ ادویات کی عدم دستیابی پر مریضوں اور لواحقین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری ادویات کی فراہمی شفاف اور مؤثر بنائی جائے تو غریب مریضوں کو بازار سے مہنگی ادویات خریدنے کی اذیت سے نجات مل سکتی ہے ۔