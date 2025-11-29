صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی پرمیوزیکل نائٹ ،چھاپہ،دولہا والد سمیت فرار

  • ملتان
شادی پرمیوزیکل نائٹ ،چھاپہ،دولہا والد سمیت فرار

ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیاگیا،لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)شادی کی تقریب،میوزیکل، نائٹ پرپولیس کاچھاپہ،تما شائیوں کی دوڑیں،دولہا والدسمیت فرار،ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیاگیا،پولیس نے دولہا سمیت والد اور دولہاکے دوست کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔تفصیل کے مطابق تھانہ سنانواں کے علاقہ محمدی چوک موضع دایہ چوکھا شرقی میں حق نواز پاولی کے بیٹے الطاف پاولی نے اپنی شادی کی تقریب میں میوزیکل نائٹ کا انعقادکیا ہے جس میں لاؤڈاسپیکرانتہائی اونچی آواز میں استعمال ہورہا تھا، پولیس موقع پر پہنچی توتماشائی بھاگنے لگے ،دولہا والد سمیت موجود افرادفرارہوگئے ،پولیس نے موقع پرموجود ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیا۔

،کارروائی کے دوران پولیس سنانواں نے دولہاالطاف پاولی کے خلاف پنجاب ساؤنڈسسٹمز (ریگولیشن) ایکٹ 2015 کی دفعات 5 اور 6 کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تحقیقی مرکز کی خود مختار حیثیت کا معاملہ مزید متنازع

وزیراعلیٰ نے سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کردیا

بھارتی وزیر دفاع کے بیان کیخلاف ہندو تنظیموں کی ریلیاں

گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی کوشش کی تحقیقات کامطالبہ

غزہ استحکام فورس میں شمولیت اسرائیل تسلیم کے مترادف، تنظیم اسلامی

ای چالان کے اجرا اور موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن