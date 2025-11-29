شادی پرمیوزیکل نائٹ ،چھاپہ،دولہا والد سمیت فرار
ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیاگیا،لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)شادی کی تقریب،میوزیکل، نائٹ پرپولیس کاچھاپہ،تما شائیوں کی دوڑیں،دولہا والدسمیت فرار،ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیاگیا،پولیس نے دولہا سمیت والد اور دولہاکے دوست کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔تفصیل کے مطابق تھانہ سنانواں کے علاقہ محمدی چوک موضع دایہ چوکھا شرقی میں حق نواز پاولی کے بیٹے الطاف پاولی نے اپنی شادی کی تقریب میں میوزیکل نائٹ کا انعقادکیا ہے جس میں لاؤڈاسپیکرانتہائی اونچی آواز میں استعمال ہورہا تھا، پولیس موقع پر پہنچی توتماشائی بھاگنے لگے ،دولہا والد سمیت موجود افرادفرارہوگئے ،پولیس نے موقع پرموجود ساؤنڈ سسٹم قبضہ میں لے لیا۔
،کارروائی کے دوران پولیس سنانواں نے دولہاالطاف پاولی کے خلاف پنجاب ساؤنڈسسٹمز (ریگولیشن) ایکٹ 2015 کی دفعات 5 اور 6 کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔