میلسی، جدید ماڈل بازار کی تکمیل آخری مراحل میں داخل
ٹف ٹائل کی تنصیب، بجلی کی فراہمی ،پبلک ٹوائلٹ کی تعمیر و دیگر کام مکمل پچاس لاکھ روپے لاگت آئیگی، انتظامیہ کا چند روز میں فعال کرنے کا عندیہ
وہاڑی،میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا) ضلع کونسل کی ملکیتی دو کنال ایک مرلہ اراضی پر پچاس لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا جدید ماڈل بازار تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہوگیا ہے ۔ انتظامیہ کے مطابق ٹف ٹائل کی تنصیب، بجلی کی فراہمی، پبلک ٹوائلٹ اور دیگر بنیادی سہولیات مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ چند روز میں بازار کو عملی طور پر فعال کر دیا جائے گا۔شہر میں ریڑھی بانوں کی غیر منظم موجودگی اور مرکزی شاہراہوں پر بڑھتے ٹریفک دباؤ کے باعث شہریوں کو طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا تھا۔ اس صورتحال کو مدِنظر رکھتے ہوئے ریلوے پھاٹک کے قریب جدید طرز کا ماڈل بازار قائم کیا گیا ہے جہاں 123 ریڑھیوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ۔ سبزی و فروٹ فروشوں اور منیاری کے لیے الگ سیکشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ صفائی اور نظم و ضبط کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ریڑھی بانوں کو گنجائش کے مطابق جگہ دی جائے گی جبکہ درخواستیں مقررہ حد سے زائد ہوئیں تو شفاف قرعہ اندازی ہوگی۔ درخواستیں چند روز میں وصول کرنا شروع کر دی جائیں گی۔شہری حلقوں نے اس منصوبے کو شہر کے لیے مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماڈل بازار سے ٹریفک دباؤ کم ہوگا اور کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ کرم پور، دوکوٹہ، ٹبہ سلطان پور، مترو اور گڑھا موڑ سمیت دیگر مقامات پر بھی اسی طرز کے بازار قائم کیے جائیں۔