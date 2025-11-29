صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی، جدید ماڈل بازار کی تکمیل آخری مراحل میں داخل

  • ملتان
میلسی، جدید ماڈل بازار کی تکمیل آخری مراحل میں داخل

ٹف ٹائل کی تنصیب، بجلی کی فراہمی ،پبلک ٹوائلٹ کی تعمیر و دیگر کام مکمل پچاس لاکھ روپے لاگت آئیگی، انتظامیہ کا چند روز میں فعال کرنے کا عندیہ

وہاڑی،میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا) ضلع کونسل کی ملکیتی دو کنال ایک مرلہ اراضی پر پچاس لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا جدید ماڈل بازار تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہوگیا ہے ۔ انتظامیہ کے مطابق ٹف ٹائل کی تنصیب، بجلی کی فراہمی، پبلک ٹوائلٹ اور دیگر بنیادی سہولیات مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ چند روز میں بازار کو عملی طور پر فعال کر دیا جائے گا۔شہر میں ریڑھی بانوں کی غیر منظم موجودگی اور مرکزی شاہراہوں پر بڑھتے ٹریفک دباؤ کے باعث شہریوں کو طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا تھا۔ اس صورتحال کو مدِنظر رکھتے ہوئے ریلوے پھاٹک کے قریب جدید طرز کا ماڈل بازار قائم کیا گیا ہے جہاں 123 ریڑھیوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ۔ سبزی و فروٹ فروشوں اور منیاری کے لیے الگ سیکشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ صفائی اور نظم و ضبط کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ریڑھی بانوں کو گنجائش کے مطابق جگہ دی جائے گی جبکہ درخواستیں مقررہ حد سے زائد ہوئیں تو شفاف قرعہ اندازی ہوگی۔ درخواستیں چند روز میں وصول کرنا شروع کر دی جائیں گی۔شہری حلقوں نے اس منصوبے کو شہر کے لیے مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماڈل بازار سے ٹریفک دباؤ کم ہوگا اور کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ کرم پور، دوکوٹہ، ٹبہ سلطان پور، مترو اور گڑھا موڑ سمیت دیگر مقامات پر بھی اسی طرز کے بازار قائم کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے:بھاری فنڈز اور افرادی قوت کے باوجود گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن