ریلوے انڈر پاس نہ ہونے پر شہریوں کی زندگیاں داؤ پر

  • ملتان
پھاٹک کی طویل بندش سے متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکیں، نوٹس کا مطالبہ

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)ریلوے انڈر پاس نہ ہونے پر شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں ،ریلوے پھاٹک کی طویل بندش سے متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سیاسی و سماجی شخصیت ملک مسعود خان چوہان نے کہا ہے کہ اہلیانِ عبدالحکیم و گردونواح کے لیے ریلوے انڈر پاس زندگی اور موت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ۔ انہوں نے یہ بات عبدالحکیم میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ان کا کہنا تھا کہ ریلوے پھاٹک کی طویل بندش کے باعث متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ روزمرہ آمدورفت اور ایمرجنسی سروسز بھی شدید متاثر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں انڈر پاس کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے ۔انہوں نے اربابِ اختیار اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ عوامِ عبدالحکیم کے اس دیرینہ اور بنیادی مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے فوری طور پر ریلوے انڈر پاس کی منظوری دی جائے تاکہ شہریوں کو مستقل اذیت سے نجات مل سکے ۔

 

