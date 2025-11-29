صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز سکول گیٹ کے سامنے گندہ پانی جمع ،طالبا ت پریشان

  • ملتان
گرلز سکول گیٹ کے سامنے گندہ پانی جمع ،طالبا ت پریشان

ملحقہ رقبے پرگندے تالاب کی بدبو سے جینا عذاب ،مچھروں کی بہتات

عبدالحکیم(نامہ نگار، سٹی رپورٹر )جناح کالونی میں کالج روڈ پر گرلز مڈل سکول بستی میانی کے مین گیٹ کے عین سامنے دس پندرہ روز سے گندہ پانی جمع ہونے سے طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا۔سکول سے ملحقہ تین چار ایکڑ پر گندے پانی کے جوھڑ کی بد بو سے دن کو علاقہ کے مکین پریشان، رات کو مچھر سونے نہیں دیتے ۔مکینوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ نے محکمہ زراعت سے ملحقہ سرکاری رقبہ پر پانچ چھ ایکڑ پر گندے پانی کا جوھڑ بنایا ہوا جس کی بدبو کے وجہ سے گردونواح کے مکین عذاب میں مبتلا ہیں، دن رات بدبو اور رات بھر مچھر سونے نہیں دیتے ،انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ایک طرف سموگ کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہے دو سری جانب گندے پانی کے تالا ب بنائے جا رہے ہیں،اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ سکول سے ملحقہ رقبے سے گندے تالاب کو آبادی سے دور منتقل کرنے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھٹہ مالکان کی منافع خوری،اینٹوں کی قیمتیں آسمان پر

ٹو بہ ٹیک سنگھ: حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری

جھنگ:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی ، 60 کیسزپر فیصلے

ٹو بہ :غیر معیاری ادویات کی فروخت ، کڑی نگرانی جاری

خواتین کے تحفظ کیلئے پولیس خدمت مرکز میں آگاہی اجلاس

مدرسہ تحفیظ القرآن سیٹلائٹ ٹاؤن میں ووٹر آگاہی پروگرام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن