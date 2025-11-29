گرلز سکول گیٹ کے سامنے گندہ پانی جمع ،طالبا ت پریشان
ملحقہ رقبے پرگندے تالاب کی بدبو سے جینا عذاب ،مچھروں کی بہتات
عبدالحکیم(نامہ نگار، سٹی رپورٹر )جناح کالونی میں کالج روڈ پر گرلز مڈل سکول بستی میانی کے مین گیٹ کے عین سامنے دس پندرہ روز سے گندہ پانی جمع ہونے سے طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا۔سکول سے ملحقہ تین چار ایکڑ پر گندے پانی کے جوھڑ کی بد بو سے دن کو علاقہ کے مکین پریشان، رات کو مچھر سونے نہیں دیتے ۔مکینوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ نے محکمہ زراعت سے ملحقہ سرکاری رقبہ پر پانچ چھ ایکڑ پر گندے پانی کا جوھڑ بنایا ہوا جس کی بدبو کے وجہ سے گردونواح کے مکین عذاب میں مبتلا ہیں، دن رات بدبو اور رات بھر مچھر سونے نہیں دیتے ،انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ایک طرف سموگ کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہے دو سری جانب گندے پانی کے تالا ب بنائے جا رہے ہیں،اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ سکول سے ملحقہ رقبے سے گندے تالاب کو آبادی سے دور منتقل کرنے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔