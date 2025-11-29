صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انوائرمینٹل اپروول کمیٹی: 31 کیسز کا این او سی جاری

  • ملتان
5 ہاؤسنگ کالونیز، 5 رائس ملز فیز ون ،21 رائس ملز فیز ٹو کی منظوری

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس / ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مظفر خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ انوائرمینٹل اپروول کمیٹی کا اجلاس ہو جس میں مختلف نوعیت کے 31 کیسز کے این او سی کے اجراء کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ قواعد و ضوابط کی تکمیل کے بعد 5 ہاؤسنگ کالونیز، 5 رائس ملز کنسٹرکشن فیز ون اور 21 رائس ملز آپریشنل فیز ٹو کو این او سی جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر خان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ضلعی انتظامیہ خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔ کاروباری حضرات کو بروقت این او سی جاری کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کاروبار کے فروغ کے ساتھ ساتھ ماحول صاف ستھرا اور معطر رہے ۔

اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات محمد ادریس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر قراۃ العین، ڈی او پی / ایم او پی فوزیہ اسلم اور دیگر افسر بھی موجود تھے اور این او سی کے اجراء کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔

 

