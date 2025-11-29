وسیمی گینگ کے 3 کارکن گرفتار، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد
طلائی زیورات، تین موٹر سائیکلیں، موبائل فونزشامل، مالکان کے حوالے
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) ایس ایچ او تھانہ سٹی بوریوالا رانا ثاقب نذیر کی قیادت میں وسیم عرف وسیمی گینگ کے تین ملزمان وسیم مسیح، وسیم قصائی اور شعیب اعجاز کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 12 لاکھ 50 ہزار روپے مالیتی سامان، دو تولہ طلائی زیور، تین موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور ریوالور اسلحہ برآمد ہوا۔ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ایس ایچ او رانا ثاقب نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بروقت کارروائی اور موثر تفتیش اولین ترجیح ہے ۔ ڈی پی او محمد افضل نے بتایا کہ ضلع بھر میں ڈکیتی، راہزنی اور دیگر جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، ریکوری شدہ مال مسروقہ کو شفاف طریقے سے اصل مالکان تک پہنچانا پولیس کی ذمہ دارانہ کارکردگی کا ثبوت ہے ۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کے مطابق ضلع بھر میں سٹریٹ کرائمز، راہزنی، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔