صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسیمی گینگ کے 3 کارکن گرفتار، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد

  • ملتان
وسیمی گینگ کے 3 کارکن گرفتار، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد

طلائی زیورات، تین موٹر سائیکلیں، موبائل فونزشامل، مالکان کے حوالے

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) ایس ایچ او تھانہ سٹی بوریوالا رانا ثاقب نذیر کی قیادت میں وسیم عرف وسیمی گینگ کے تین ملزمان وسیم مسیح، وسیم قصائی اور شعیب اعجاز کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 12 لاکھ 50 ہزار روپے مالیتی سامان، دو تولہ طلائی زیور، تین موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور ریوالور اسلحہ برآمد ہوا۔ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ایس ایچ او رانا ثاقب نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بروقت کارروائی اور موثر تفتیش اولین ترجیح ہے ۔ ڈی پی او محمد افضل نے بتایا کہ ضلع بھر میں ڈکیتی، راہزنی اور دیگر جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، ریکوری شدہ مال مسروقہ کو شفاف طریقے سے اصل مالکان تک پہنچانا پولیس کی ذمہ دارانہ کارکردگی کا ثبوت ہے ۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کے مطابق ضلع بھر میں سٹریٹ کرائمز، راہزنی، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے:بھاری فنڈز اور افرادی قوت کے باوجود گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن