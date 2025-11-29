کریانہ سٹور سے سولر پینلز کی چوری
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)چور کریانہ سٹور کی چھت سے سولر پینلز چرا کر فرارہو گئے ۔ تفصیل کے مطابق چور رات کی تاریکی میں شان گارڈن بائی پاس کے قریب لوڈر رکشا کے ذریعے رضوان کریانہ سٹور کی چھت سے سولر پینلز اتار کر لے گئے ۔ واردات کا علم ہونے پر دکاندار نے پولیس کو تحریری درخواست جمع کرا دی ہے ۔
مکینوں کا کہنا ہے کہ عبدالحکیم میں چوری اور راہزنی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث شہری شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ لوگوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ رات کے وقت گشت میں اضافہ کیا جائے اور علاقے میں سکیورٹی اقدامات مؤثر بنائے جائیں۔