صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں میں مقامی زبانیں فروغ دینے کے احکامات

  • ملتان
سرکاری سکولوں میں مقامی زبانیں فروغ دینے کے احکامات

طلبہ کو مودبانہ اور شائستہ پنجابی بولنے کی ترغیب ،غیر رسمی جملوں پر پابندی

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز نے تمام سرکاری سکولوں میں پنجابی اور مقامی زبانوں کے فروغ کے لئے عملی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے ۔ یہ ہدایات وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جن میں پنجابی اور مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی زبانوں کو بھی برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے ۔مراسلے کے مطابق تمام تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کو مؤدبانہ اور شائستہ پنجابی بولنے کی ترغیب دیں اور غیر مناسب یا غیر رسمی الفاظ کے استعمال سے روکیں۔ اس کے علاوہ، خطے کی مقامی زبانیں جیسے سرائیکی اور پوٹھوہاری کے فروغ کے بھی اقدامات شامل کئے گئے ہیں تاکہ ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ اپنی مادری زبان فصاحت اور سلیقے سے بول سکیں۔ہیڈ ٹیچرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلبہ کیلئے سرگرمیاں منعقد کریں جن کے ذریعے طلبہ اپنی مقامی زبان بہتر انداز میں بولنے کی مشق کریں۔ سکولوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی پنجابی یا مقامی زبان میں شائستہ گفتگو پر مشتمل مختصر ویڈیوز تیار کریں اور انہیں چیف ایگزیکٹو آفیسروں کے سرکاری گروپ میں ارسال کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا ترشاوہ پھلوں کاکیلیفورنیا،اخراجات زیادہ،کینو کا ریٹ کم،کاشتکار پریشان

ای۔بز پورٹل پر وصول درخواستوں بارے جائز ہ اجلاس کا انعقاد

کمشنر کا نمبر چونگی پر قائم ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ ،بریفنگ دی گئی

والدین بچوں کو ویکسین پلوا کر معذوری سے بچائیں،اسد عباس مگسی

میانوالی یونیورسٹی میں نیا وی سی جلد تعینات :وزیر تعلیم

الخدمت فاؤنڈیشن : مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن