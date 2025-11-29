سرکاری سکولوں میں مقامی زبانیں فروغ دینے کے احکامات
طلبہ کو مودبانہ اور شائستہ پنجابی بولنے کی ترغیب ،غیر رسمی جملوں پر پابندی
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز نے تمام سرکاری سکولوں میں پنجابی اور مقامی زبانوں کے فروغ کے لئے عملی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے ۔ یہ ہدایات وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جن میں پنجابی اور مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی زبانوں کو بھی برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے ۔مراسلے کے مطابق تمام تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کو مؤدبانہ اور شائستہ پنجابی بولنے کی ترغیب دیں اور غیر مناسب یا غیر رسمی الفاظ کے استعمال سے روکیں۔ اس کے علاوہ، خطے کی مقامی زبانیں جیسے سرائیکی اور پوٹھوہاری کے فروغ کے بھی اقدامات شامل کئے گئے ہیں تاکہ ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ اپنی مادری زبان فصاحت اور سلیقے سے بول سکیں۔ہیڈ ٹیچرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلبہ کیلئے سرگرمیاں منعقد کریں جن کے ذریعے طلبہ اپنی مقامی زبان بہتر انداز میں بولنے کی مشق کریں۔ سکولوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی پنجابی یا مقامی زبان میں شائستہ گفتگو پر مشتمل مختصر ویڈیوز تیار کریں اور انہیں چیف ایگزیکٹو آفیسروں کے سرکاری گروپ میں ارسال کریں۔