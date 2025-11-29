جلد تاجروں کے شفاف الیکشن کرائے جائینگے ، خواجہ شفیق
حکومت تجاوزات کے بہانے تاجرون کو بلیک میل اور ہراساں کررہی ہے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے کہا ہے کہ ملتان شہر کے تاجروں کو جلد غیرجانبدارانہ، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اعلان انہوں نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کے صدر ظفر اقبال صدیقی کی زیر صدارت تاجر نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس میں شیخ طاہر امجد، چودھری طارق کریم، ممتاز علی بابر، احتشام الحق، عزیزالرحمن انصاری، مرزا اعجاز علی، خواجہ عمار یاسر، خواجہ محمد فاروق، خواجہ یاسر اشفاق، شیخ عبدالندیم اور حافظ یاسر رحمن نے بھی شرکت کی۔خواجہ محمد شفیق نے کہا کہ ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم ہونے سے تاجر برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور بیوروکریسی اپنی من مانی کر رہی ہیں۔