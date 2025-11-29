صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں سکول طلبہ کے سوشل میڈیا پر پابندی

  • ملتان
پنجاب میں سکول طلبہ کے سوشل میڈیا پر پابندی

محکمہ تعلیم نے دوران سکول موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال روک دیا

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں طلبہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ یہ فیصلہ محکمہ سکولز نے پنجاب اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں کیا ہے ، جو گزشتہ ہفتے ایم پی اے ربعیہ خاتون کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔قرارداد میں تشویش ظاہر کی گئی کہ بچوں اور نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال سے نہ صرف تعلیمی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ وہ غیر اخلاقی مواد اور منفی سرگرمیوں کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں، جو ان کی ذہنی نشوونما، کردار سازی اور مستقبل کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ۔محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ دوران سکول اوقات طلبہ کو موبائل فون ساتھ لانے یا سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ اداروں کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی مکمل نگرانی کریں اور انہیں نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ مشغول کریں تاکہ وقت کا مثبت استعمال سیکھا جا سکے ۔مراسلے میں مزید کہا گیا کہ نئی نسل کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کی کردار سازی، اخلاقی تحفظ اور اچھی تعلیم کے فروغ کو یقینی بنائیں۔تمام پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کریں اور اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کو پیش رفت کی رپورٹ جمع کروائیں تاکہ پابندی مؤثر انداز میں نافذ ہو سکے ۔

 

