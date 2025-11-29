صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد نے 2بچوں کی ماں کواغواء کر لیا

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)مسلح افرادنے 2بچوں کی ماں اغواء کر لی،دیور کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج ۔۔۔

 بستی چولانی کریم والا تونسہ شریف کے رہائشی ریاض حسین نے درخواست دی کہ ان کی بھا بھی عشرت مائی جو 22 سالہ شادی شدہ ہے اور دو بچوں کی ماں ہے ، قریب ڈیڑھ ماہ سے علاج معالجے کے لیے بیٹ خادم والی میں موجودتھی۔ کہ گزشتہ روز ان کے بھائی محمد آفتان نے اطلاع دی کہ عشرت مائی اغوا ہو گئی ہے ،معظم علی اور محمد صابراسے اغواء کرکے لے گئے ہیں۔تھانہ صدر پولیس نے درخواست کی بنیاد پر معظم علی اور محمد صابر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

