2شہریوں سے نوسربازی ،لاکھوں سے محروم کردیا
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں نوسربازی کے دو واقعات پیش آئے ، جن میں شہریوں سے نقدی اور موبائل چھینے گئے۔۔
ڈی ایچ اے پولیس کے مطابق، ہاشم نے اطلاع دی کہ جب وہ اے ٹی ایم مشین پر رقم نکالنے پہنچا تو ایک نامعلوم ملزم نے اسے باتوں میں الجھا کر نوسربازی کرتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چوری کر کے فرار ہو گیا۔اسی طرح، شاہ شمس پولیس کو لیاقت علی نے بتایا کہ اس کے بیٹے رجب علی سے دو نامعلوم نوسرباز ملزموں نے نوسربازی کر کے موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔