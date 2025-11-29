صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ شمس، تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق

  • ملتان
شاہ شمس، تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق

مرنے والے کی شناخت نہ ہوسکی ، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار، مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر)شاہ شمس کے علاقے میں ٹریفک حادثے میں ایک نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا، جس کے الزام میں پولیس نے ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ شاہ شمس پولیس کے تصور اے ایس آئی کے مطابق، حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ٹرک ڈرائیور نے اوور سپیڈ کرتے ہوئے نامعلوم شخص کو ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہوگیا۔حادثے کے نتیجے میں متاثرہ شخص موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر ضروری قانونی کارروائی شروع کی۔ فرار ڈرائیور کی گرفتاری کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

 

