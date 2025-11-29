صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں رہائشی گھروں کی الاٹمنٹ کا آغاز

  • ملتان
اساتذہ و افسروں کیلئے درخواستیں 31دسمبر تک جمع کرانے کی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں رہائشی گھروں کی الاٹمنٹ کے لئے درخواستیں طلب کرلی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جاری مراسلے کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے اساتذہ اور افسروں کو آگاہ کیا ہے کہ رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کے لئے اے ، بی اور سی کیٹیگری میں درخواستیں جمع کروانے کا باضابطہ طریقہ کار شروع کردیا گیا ہے ۔اہل امیدوار اپنی کیٹیگری اور استحقاق کے مطابق مقررہ فارم پر درخواستیں جمع کرواسکتے ہیں۔

 

