زکریا یونیورسٹی میں رہائشی گھروں کی الاٹمنٹ کا آغاز
اساتذہ و افسروں کیلئے درخواستیں 31دسمبر تک جمع کرانے کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں رہائشی گھروں کی الاٹمنٹ کے لئے درخواستیں طلب کرلی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جاری مراسلے کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے اساتذہ اور افسروں کو آگاہ کیا ہے کہ رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کے لئے اے ، بی اور سی کیٹیگری میں درخواستیں جمع کروانے کا باضابطہ طریقہ کار شروع کردیا گیا ہے ۔اہل امیدوار اپنی کیٹیگری اور استحقاق کے مطابق مقررہ فارم پر درخواستیں جمع کرواسکتے ہیں۔