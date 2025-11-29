ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ
صفائی، ایمرجنسی، ادویات ،انتظامی امور بہتربنانے کی خصوصی ہدایات
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری نے ایم ایس ڈاکٹر حیدر کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں انتظامی و طبی سہولتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، لیبارٹری، ادویات کی دستیابی اور صفائی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی اور مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے سے متعلق اہم ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو معیاری صحت کی سہولتوں کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ، ان کے مسائل فوری حل کیے جائیں اور جاری بہتری کے اقدامات مزید تیز کیے جائیں تاکہ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔