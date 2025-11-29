صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

  • ملتان
ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

صفائی، ایمرجنسی، ادویات ،انتظامی امور بہتربنانے کی خصوصی ہدایات

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری نے ایم ایس ڈاکٹر حیدر کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں انتظامی و طبی سہولتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، لیبارٹری، ادویات کی دستیابی اور صفائی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی اور مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے سے متعلق اہم ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو معیاری صحت کی سہولتوں کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ، ان کے مسائل فوری حل کیے جائیں اور جاری بہتری کے اقدامات مزید تیز کیے جائیں تاکہ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی عدم فراہمی :38ہزار سکولوں میں تعمیراتی کام التوا کا شکار

نیلا گنبد برسوں بعد اصل حالت میں منظرعام پر

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج جاری

ناصر باغ میں 123چھوٹے بڑے درختوں کی منتقلی

فوڈاتھارٹی کارروائی ،300لٹر مضر صحت دودھ تلف

پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسو سی ایشن کاسپورٹس گالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن