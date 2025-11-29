وہاڑی میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد
قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ 16 درخواستوں کی سماعت فیصلہ شدہ کیسز میں حقداروں کو 48 گھنٹے میں قبضہ دلوانے کی ہدایت
وہاڑی،ماچھیوال (خبر نگار،نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیرصدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی پی او محمد افضل سمیت متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ 16 درخواستوں کی سماعت ہوئی، فریقین کے مؤقف سن کر اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسران نے ہر کیس کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔کمیٹی نے فیصلہ شدہ کیسز میں حقداروں کو 48 گھنٹے میں قبضہ دلوانے کی ہدایت جاری کی اور ڈی آر سی کے فیصلوں پر مکمل عملدرآمد یقینی بنانے کے احکامات دیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ زمین سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لیے کوشاں ہے ۔ نئے قانون کے تحت غیرقانونی قبضہ یا جعلسازی میں ملوث افراد کو 5 سے 10 سال قید یا بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔انہوں نے واضح کیا کہ بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور فوری قبضہ واگزار کرایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو جلد انصاف مل سکے ۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ کمیٹی کے فیصلوں پر ہر صورت عملدرآمد کیا جائے گا اور کسی ناجائز قابض کو حقدار کا حق نہیں چھیننے دیا جائے گا۔دریں اثناء نسرین شریف نے پولیس اور انتظامیہ کو ایک درخواست دی کہ اس کی 10 ایکڑ زمین جو کہ چک نمبر 499 ای بی علاقہ تھانہ صدر بوریوالا میں واقع ہے پر عرصہ 50 سال سے بھتیجے قابض ہیں اور اس کو اس کا حق نہ دیا جا رہا ہے ،کیس سن کر ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے خاتون کو کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس کا قبضہ لے واپس لے کر دیا۔